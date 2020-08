Roma, le giovani nomadi si aggirano in modo sospetto: i Carabinieri le seguono e le colgono sul fatto (Di mercoledì 5 agosto 2020) Ieri pomeriggio, nel corso dei quotidiani controlli finalizzati al contrasto dei reati predatori, i Carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo in Lucina hanno denunciato due nomadi, di 22 e 19 anni, entrambe già note alle forze dell’ordine, con l’accusa di tentato furto aggravato in concorso. I Carabinieri hanno notato le due aggirarsi con fare sospetto tra le vie del centro storico e le hanno seguite per un breve tratto fino a che le hanno sorprese mentre cercavano di forzare la serratura del portone di un’abitazione in via della Fontanella Borghese. I Carabinieri le hanno bloccate e identificate, sequestrando quanto rinvenuto nei loro zaini: una lastra artefatta, due cacciaviti, una chiave inglese e un paio forbici. Portate in caserma le complici sono state ... Leggi su ilcorrieredellacitta

