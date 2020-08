Psg, Paredes ha il “piede caldo”: super missile in allenamento (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il Psg si allena in vista della Champions League e Leandro Paredes sembra avere il piede caldo. super gol di destro per l'ex Roma... Psg, Paredes ha il “piede caldo”: super missile in allenamento ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

Atalanta-PSG, Gasperini nei guai: rischia di perdere un altro titolare per la Champions!

Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, non ha perso solo Ilicic (tornato in Slovenia per problemi personali) in vista del match di Champions, che è forse la sfida più importante della storia del ...

La lista UEFA del PSG: ok Mbappé, assenti Cavani e Meunier

Il PSG comunica la sua lista per la Champions League ... Centrocampisti: Marco Verratti, Leandro Paredes, Pablo Sarabia, Ander Herrera, Idrissa Gueye. Attaccanti: Kylian Mbappé, Neymar, Angel Di Maria ...

