Nunzia De Girolamo si avvicina il debutto su RaiUno in seconda serata da novembre con “Ciao Maschio!” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Della serie: ce l’ha fatta! Nunzia De Girolamo sbarca su RaiUno. Del resto, l’approdo dell’ex parlamentare sulle reti Rai era solo questione di tempo. Se ne parlava da mesi, tante che il suo nome era stato spesso associato a “Linea Verde”. Ora quelle voci si stanno per concretizzare perché l’ex deputata sbarcherà nella seconda serata del sabato sera di RaiUno con una trasmissione dal titolo (provvisorio) “Ciao Maschio!”. Si tratterebbe di un format di interviste a soli uomini: un argomento a puntata come filo conduttore di un dialogo sulle tematiche di attualità, in onda da novembre. Non sarà questo.il primo impegno televisivo di Nunzia De Girolamo, dal 2011 ... Leggi su aciclico

GossipItalia3 : Nunzia De Girolamo Instagram, foto in costume: «Hai messo qualche chiletto…», lei non può negare #gossipitalianews - zazoomblog : Nunzia De Girolamo Instagram foto in costume: «Hai messo qualche chiletto…» lei non può negare - #Nunzia #Girolamo… - zazoomblog : Nunzia De Girolamo la nuova vita: cambia tutto. La voce si fa certa (e nuovo look) - #Nunzia #Girolamo #nuova… - rosa_viscardi : Palinsesti Rai: se l’unica novità è Nunzia De Girolamo - treewitht : @atarassiaa Vuoi sapere l'ultima? Francesco Boccia, un politico candidato nel Partito Democratico. Chi è sua moglie… -