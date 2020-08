Monica Bertini, forme esplosive al mare: “C’è una farfalla dentro di me” (FOTO) (Di mercoledì 5 agosto 2020) Monica Bertini, nota giornalista sportiva, torna a infiammare i social. Questa volta Monica ha usato Twitter per postare una FOTO sexy dove posa in costume mostrando delle forme che hanno mandato in visibilio i propri followers. “Butterflyinside” l’hashtag utilizzato per spiegare il filtro da farfalla utilizzato per scattare la FOTO. #butterflyinside #me #MonicaBertini pic.twitter.com/XcBXXbJLUa — Monica Bertini (@MonicaBertini1) August 5, 2020 Leggi su sportface

alessan02865224 : @monicabertini1 Ciao bellissima ho cercato sul vocabolario la definizione bellezza e ho trovato:MONICA BERTINI. SUPER GNOCCA ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Monica Bertini Monica Bertini, il décolleté è davvero esagerato: sale la temperatura – FOTO DirettaGoal Editoria, Giovanni Ciacci entra nella squadra di talent seguiti da LaPresse

Laura Barth e Monica Bertini. Anche lui sarà seguito da esperti della comunicazione in grado di garantire un valido supporto sia in ambito contrattuale che artistico. "Accogliamo con grande piacere ...

LaPresse accoglie tra i suoi artisti Giovanni Ciacci

Giovanni Ciacci entra nella squadra di talent seguiti da LaPresse, tra i quali ricordiamo Barbara d’Urso, Andrea Iannone, Elisabetta Gregoraci, Manuela Arcuri, Gaia Bermani Amaral, Barbara Pedrotti, ...

Laura Barth e Monica Bertini. Anche lui sarà seguito da esperti della comunicazione in grado di garantire un valido supporto sia in ambito contrattuale che artistico. "Accogliamo con grande piacere ...Giovanni Ciacci entra nella squadra di talent seguiti da LaPresse, tra i quali ricordiamo Barbara d’Urso, Andrea Iannone, Elisabetta Gregoraci, Manuela Arcuri, Gaia Bermani Amaral, Barbara Pedrotti, ...