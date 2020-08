Manila Nazzaro, dopo Temptation parte una nuova avventura (Di mercoledì 5 agosto 2020) L’ex Miss Italia Manila Nazzaro non si ferma più: dopo Temptation Island, parte per lei stasera una nuova avventura professionale. Appena uscita dall’avventura ‘a lieto fine’ del reality show Temptation Island, dove è riuscita a consolidare il suo rapporto con l’ex calciatore Lorenzo Amoruso, Manila Nazzaro è pronta a intraprendere una nuova avventura televisiva. Leggi … Leggi su viagginews

Federico Quaranta, accompagnato da Laura Forgia e Manila Nazzaro, parte con “E la chiamano estate”, un viaggio speciale in quattro puntate su Rai2 per raccontare come gli italiani trascorrono le vac ...Da mercoledì 5 maggio, in seconda serata, su Rai 2 debutta E la chiamano estate, il nuovo programma condotto da Federico Quaranta. Si intitola E la chiamano estate ed è il nuovo programma di Rai 2 che ...