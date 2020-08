Mamma e figlio scomparsi in autostrada: “Cosa è successo dopo l’incidente”. Emergono dettagli sulla sofferenza della donna (Di mercoledì 5 agosto 2020) Messina, Viviana Parisi e il piccolo Gioele, le indagini proseguono. scomparsi subito dopo essere stati coinvolti in un incidente stradale, Mamma e figlio, 43 anni lei e 4 anni lui, continuano a non trovarsi. Tutto è avvenuto sull’autostrada A20 Messina-Palermo, all’altezza di Caronia, quando la donna, forse in preda a una forma di disorientamento, si è allontanata con il figlio senza fare ritorno. La Polizia Stradale ha lanciato un appello a tutti. dopo aver abbandonato la sua Opel “Corsa” di colore grigio, Viviana e il piccolo sembrano essere scomparsi nel nulla. L’auto, lievemente danneggiata, è stata ritrovata sul viadotto Pizzo Turda della A20, in ... Leggi su caffeinamagazine

