Madre e figlio scomparsi sulla Messina-Palermo, si valutano varie ipotesi (Di mercoledì 5 agosto 2020) Ancora non si hanno notizie di Viviana Parisi, 43 anni e di suo figlio Gioele di 4, scomparsi da diversi giorni dopo un lieve incidente sull’autostrada A20 Messina-Palermo, all’altezza della frazione di Torre del Lauro di Caronia (Me). Le continue ricerche delle forze dell’ordine, che hanno utilizzato cani da ricerca, droni e ispezionato anche i paesi vicini ma senza successo, le ricerche continueranno presso due laghetti situati vicino a dove è stata ritrovata l’automobile incidentata con all’interno ritrovati i suoi effetti personali. Dei sommozzatori esamineranno con perizia i laghetti. Le possibili motivazioni Sui social l’appello del marito Daniele Mondello, che con la moglie condivide il lavoro di dj, che ha ovviamente chiesto anche l’aiuto della community ... Leggi su giornal

iltirreno : ?? Coronavirus: la reazione di due donne contro una madre che chiedeva attenzione per il bimbo malato reduce da un t… - Corriere : Arrestato Leonardo Badalamenti, il figlio del boss Tano, era in vacanza dalla madre - Corriere : Arrestato Leonardo Badalamenti, il figlio del boss Tano, era in vacanza dalla madre - myssentropia : RT @MMmarco0: Su una spiaggia toscana, due turiste hanno aggredito verbalmente una madre che chiedeva più distanziamento per tutelare il fi… - AlteaZucchini : RT @MMmarco0: Su una spiaggia toscana, due turiste hanno aggredito verbalmente una madre che chiedeva più distanziamento per tutelare il fi… -