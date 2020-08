La bufala dei buffi vestiti delle guardie di Frontiera Rumene: “sembrano i Minions” (Di giovedì 6 agosto 2020) Ci segnalano i nostri contatti una buffa condivisione sui vestiti delle guardie di Frontiera Rumene. In pieno tempo di COVID19 la tentazione di cedere alle sirene dei Negazioni del COVID19 e la troppa fretta nel cercare di deridere le misure di distanziamento sociale genera errori. Del resto, abbiamo visto già in tempi non sospetti come l’arma di una certa politica sia il meme (anche se purtroppo il resto dell’arco si adegua troppo velocemente). Una volta che hai descritto qualcuno come grottesco e ridicolo, sei assolto dalla logica e dall’empatia. Non devi dialogare di qualcosa o qualcuno che hai reso degno di riso. guardie di Frontiera Rumene. Sono un mix tra i Minions e i Teletubbies.Ma sorpresa, le guardie ... Leggi su bufale

giornalettismo : La doppietta del leghista #Morelli: prima la bufala su @giorgio_gori in vacanza a Formentera, poi l'ironia su… - HuffPostItalia : L'euro-bufala dei paesi 'contributori netti'. Perché all'Italia la Ue conviene - p64389000hamdf : @JOYCEDlVlSlON @DavidPuente @PornoNoblogs @Zio_Mau @quellodeigatti @davidpuente 'non vede' ciò che è chiaro, ovvero… - SilvestriP : @Europeo91785337 @LucaTrustno1 @virginiaraggi La bufala è portare i rifiuti fuori e utilizzare il termovalorizzator… - generacomplotti : #fakeNews Su Twitter c'è un video che dimostra che il #SARSCoV2 non è una bufala dei produttori di mascherine per f… -

Ultime Notizie dalla rete : bufala dei La bufala dei buffi vestiti delle guardie di Frontiera Rumene: “sembrano i Minions” Bufale.net Arriva sull'App di messaggistica una nuova funzione: perchè è stata introdotta

Da poco è sbarcata in Italia la lente d’ingrandimento su WhatsApp, la funzionalità che indentificherà i messaggi virali e le fake news.

WhatsApp, a cosa serve la lente d’ingrandimento che ora compare di fianco ad alcuni messaggi

Ufficialmente è sbarcata in Italia il 3 agosto — è stata annunciata sul blog ufficiale — ma la nuova funzione di WhatsApp arriverà sugli smartphone degli utenti nei prossimi giorni. Si presenta come u ...

Da poco è sbarcata in Italia la lente d’ingrandimento su WhatsApp, la funzionalità che indentificherà i messaggi virali e le fake news.Ufficialmente è sbarcata in Italia il 3 agosto — è stata annunciata sul blog ufficiale — ma la nuova funzione di WhatsApp arriverà sugli smartphone degli utenti nei prossimi giorni. Si presenta come u ...