Juventus-Lione, l’arbitro è il tedesco Felix Zwayer (Di mercoledì 5 agosto 2020) Felix Zwayer è l’arbitro scelto da Rosetti per dirigere Juventus-Lione, ritorno degli ottavi di finale di Champions League all’Allianz Stadium di Torino. Il fischietto tedesco non ha ottimi precedenti con i bianconeri e con le italiane: sua la direzione, anche un po’ contestata, di Atletico Madrid-Juventus 2-0 dello scorso anno, mentre in questa stagione ha portato fortuna all’Atalanta nello 0-3 allo Shakhtar che è valso il pass per gli ottavi. Nel complesso, bilancio con le italiane di 3 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte. Leggi su sportface

