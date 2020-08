Inter, Roma, Juve e Napoli all’esame europeo (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il calcio non si ferma. A poche ore dalla conclusione della Serie A, quattro squadre italiane saranno impegnate in Coppa. Ricominciano Champions League e Europa League, le cui Final Eight si disputeranno rispettivamente dal 12 al 23 agosto a Lisbona e dall’11 al 21 in Germania. Per prima partirà l’Europa League con le due italiane impegnate negli ottavi di finale in partita secca e in campo neutro: Inter-Getafe oggi mercoledì 5 (ore 21, Sky) a Gelsenkirchen e Roma-Siviglia giovedì 6 alle 18.55 (Sky) a Duisburg. La Champions entrerà in scena venerdì con altre due italiane impegnate nel ritorno degli ottavi: Juventus-Lione (andata 0-1) venerdì 7 alle 21 su Sky e Canale 5 a Torino e Barcellona-Napoli (andata 1-1-) sabato 8 alle 21 su Sky e Canale 5 a Barcellona. Ecco ... Leggi su laprimapagina

UnibetFrance : ?? CR7 depuis décembre en Serie A ???? Sassuolo ? Lazio ? Udinese ?? Samp ? Cagliari ??? Roma ? Parme ?? Naples ? Fi… - stebellentani : L'unica cosa che aggiungo è di non fare paragoni blasfemi. Mou da noi attaccó frontalmente juve e roma, arbitri e m… - tancredipalmeri : Serie A final table: 1. Juventus 83 2. Inter 82 3. Atalanta 78 4. Lazio 78 5. Roma 70 6. Milan 66 7. Napoli 62 - TerrinoniL : Champions e Europa League, calendario: quando giocano Inter, Juve, Napoli e Roma e dove vederle in tv - luigifortweet : RT @nonleggerlo: Su @TuttoMercatoWeb Carlo Nesti ha raccolto gli errori arbitrali delle big in stagione, a favore e contro, su dati 'moviol… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Roma Champions e Europa League: quando e dove vedere Inter, Roma, Juve e Napoli Corriere della Sera Sky Sport Diretta Europa League Ottavi Ritorno - Programma e Telecronisti Inter e Roma

Dopo il lungo stop, su Sky Sport tornano in diretta le grandi notti di Coppe europee, con cinque italiane ancora in corsa: l’Inter e la Roma agli ottavi di finale di Europa League, Juventus e Napoli ...

La scelta dei banchi rivela un’idea di scuola e di società

La qualità della didattica nasce da ampie visioni e piccoli particolari, altrettanto importanti. Si fa un gran parlare di banchi innovativi con le rotelle in queste settimane perché il ministero dell’ ...

Dopo il lungo stop, su Sky Sport tornano in diretta le grandi notti di Coppe europee, con cinque italiane ancora in corsa: l’Inter e la Roma agli ottavi di finale di Europa League, Juventus e Napoli ...La qualità della didattica nasce da ampie visioni e piccoli particolari, altrettanto importanti. Si fa un gran parlare di banchi innovativi con le rotelle in queste settimane perché il ministero dell’ ...