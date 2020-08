Inter-Getafe, le formazioni ufficiali (Di mercoledì 5 agosto 2020) Manca Poco più di un’ora all’inizio di Inter-Getafe ed ecco le formazioni ufficiali della partita: Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lautaro, Lukaku Getafe (4-4-1-1): Soria; Suarez, Djene, Etxeita, Olivera; Nyom, Timor, Arambarri, Cucurella; Maksimovic; Mata Foto: Twitter ufficiale Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

