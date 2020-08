Insigne non sente più dolore: lo staff medico farà di tutto per metterlo a disposizione di Gattuso (Di mercoledì 5 agosto 2020) Insigne non sente più dolore: lo staff medico lo monitora costantemente Lo staff medico le proverà tutte per mettere Lorenzo Insigne a disposizione di Gattuso … L'articolo Insigne non sente più dolore: lo staff medico farà di tutto per metterlo a disposizione di Gattuso proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

sscnapoli : ? 54’ | GOOOOOOOLLLLLLLL?? Dal dischetto Lorenzo non sbaglia ?? Siamo di nuovo avantiiii ?? @Lor_Insigne ?? ?… - ForzAzzurri1926 : Insigne non sente più dolore: lo staff medico farà di tutto per metterlo a disposizione di Gattuso - Viper_Nua : @kingdeltrigg Tra l'altro, se non gioca Insigne giocano Elmas Lozano o Politano, che nella lasie farebbero i titola… - cn1926it : Ottimismo #Insigne, non avverte dolore: proverà a correre e calciare nell’allenamento di domani - Dalla_SerieA : Napoli, Giuntoli: 'Contro il Barcellona sognare non è vietato' - -