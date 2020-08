In Sardegna ennesima giornata di fuoco (Di mercoledì 5 agosto 2020) CAGLIARI – La Sardegna brucia anche oggi. Sono 20 gli incendi segnalati dagli uomini del Corpo forestale su tutto il territorio regionale, nove hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei. Dalle prime ore del mattino hanno operato due canadair e due elicotteri del Corpo forestale di Farcana e Sorgono, sull’incendio attivo da ieri nelle campagne di Loculi, nel nuorese. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 08.28. Sempre in mattinata sono intervenuti un canadair e un elicottero del Corpo forestale proveniente dalla base di Farcana, per domare l’incendio nell’agro di Torpe’, Nuoro. Le fiamme hanno percorso una superficie di circa sei ettari di macchia degradata. Leggi su dire

E’ scontro aperto tra Governo e Regione Sardegna sul fronte delle norme paesaggistiche e urbanistiche. Dopo l’interpretazione autentica del Ppr approvata di recente dal Consiglio regionale, anche l’ul ...

È scontro aperto tra Governo e Regione Sardegna sul fronte delle norme paesaggistiche e ... Nelle sue osservazioni il Mibact fa notare che il rinvio dei termini al 31 dicembre 2020 è "l'ennesimo di ...

