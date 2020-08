Il Belgio: "Qui è arrivata la seconda ondata". L'aumento dei casi in tutta Europa fa paura (Di mercoledì 5 agosto 2020) Redazione Bruxelles: ora siamo più preparati. La Germania: anche qui c'è un ritorno «è chiaro che siamo in una seconda ondata» del coronavirus. Lo afferma il virologo Steven Van Gucht, portavoce interfederale della lotta contro il Covid-19 in Belgio, in un'intervista rilasciata al giornale Het Laatste Nieuws e rilanciata dai siti belgi. «Il numero di infezioni è in aumento e non è un piccolo aumento. Non sappiamo quanto tempo durerà e come si innalzeranno le curve. Ma questa seconda ondata non deve necessariamente avere delle conseguenze drammatiche. Gli aggiustamenti effettuati dal Consiglio nazionale di sicurezza potrebbero ... Leggi su ilgiornale

