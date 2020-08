Fratello, dove sei? George Clooney mandò il copione del film a suo zio con una richiesta bizzarra (Di mercoledì 5 agosto 2020) Al fine di prepararsi alle riprese di Fratello, dove sei?, George Clooney mandò il copione del film a suo zio Jack con una richiesta bizzarra. George Clooney, dopo aver letto la sceneggiatura di Fratello, dove sei?, avendo grossi dubbi a proposito dell'accento del suo personaggio, mandò la sceneggiatura a suo zio Jack, un coltivatore di tabacco che viveva nel Kentucky, e gli chiese di leggere l'intera sceneggiatura in un registratore. All'insaputa di Clooney, nella sua registrazione, Jack, un devoto battista, aveva scelto di pronunciare le parole "dannazione" e "inferno"; questo aspetto è divenuto noto a ... Leggi su movieplayer

