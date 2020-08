Fortnite finalmente le auto e i veicoli! Ecco dove trovarli e come guidarli (Di mercoledì 5 agosto 2020) Dopo tanta attesa e dopo diversi rinvii, le auto e i veicoli sono finalmente arrivati all'interno di Fortnite e sono completamente utilizzabili grazie all'aggiornamento pubblicato nella giornata di oggi Al volante! Per l'occasione non abbiamo perso tempo e siamo pronti a fare chiarezza su alcune questioni fondamentali riguardanti questa importante novità.VEICOLI: tutti i dettagliL'aggiornamento v13.40 introduce diversi tipi di veicoli tra semplici auto e veri e propri camion. Per riuscire a guidarli è necessario avere una fonte di benzina e quindi visitare le Stazioni di Servizio come quella di Catty Corner. Le auto hanno un vero e proprio indicatore della benzina visibile a schermo e e quindi sarà necessario fermarsi a fare rifornimento nelle varie ... Leggi su eurogamer

