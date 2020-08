Formula E - ePrix Berlino 1: Da Costa torna a vincere (Di mercoledì 5 agosto 2020) La Formula E è tornata in pista a Berlino, dopo il lungo stop forzato causato dall'emergenza sanitaria legata al Covid-19. A vincere il primo dei sei appuntamenti che si disputeranno nei prossimi nove giorni in Germania è stato Antonio Felìx Da Costa. Il pilota della DS Techeetah è partito dalla pole position e ha dominato la corsa, mettendosi alle spalle la Porsche di André Lotterer e la Virgin di Sam Bird.Non è stata una gara facile. Dopo oltre centocinquanta giorni di inattività, tornare a competere è stato particolarmente complicato per tutti. Da Costa è riuscito però a interpretare al meglio la giornata e non ha avuto rivali: lo sa bene il campione in carica e suo compagno di squadra, Jean-Eric ... Leggi su quattroruote

