Eolico selvaggio, Altrabenevento: “Rinvio a giudizio per Dotto Morcone, progettisti e imprese” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiLa Procura della Repubblica di Benevento, con il Sostituto Procuratore Dott.ssa Maria Gabriella Di Lauro, ha citato direttamente a giudizio la società Dotto Morcone s.r.l, i progettisti dell’impianto Eolico Ingg. Galbo e Bilello, il Direttore dei Lavori Ing. Trivelli e il titolare dell’impresa Rillo Andrea contestando agli stessi la distruzione ed il deterioramento degli habitat all’interno del sito protetto SIC, ora ZPS, “Pendici Meridionali del Monte Mutria”, avvenuta con la costruzione dell’impianto Eolico di proprietà della stessa società Dotto Morcone. A darne notizia è l’associazione Altrabenevento che insieme al Fronte Sannita a ... Leggi su anteprima24

