Emma Marrone cede a Photoshop? “Gambe allungate”, lei non ci sta (Di mercoledì 5 agosto 2020) Anche Emma Marrone ha ceduto a Photoshop? Lei, che si è fatta vedere mille volte anche al naturale (non se ne fa assolutamente un problema), è stata accusata di aver modificato parti del suo corpo. Questa volta le gambe. Troppo lunghe, per alcuni follower, che su Instagram hanno detto di essere delusi per una scelta … L'articolo Emma Marrone cede a Photoshop? “Gambe allungate”, lei non ci sta proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

Real_pasquale : RT @thestorm46: ??.Emma Marrone.?? \ Fancam / - zazoomblog : Emma Marrone critiche per la foto: la replica convince i fan - #Marrone #critiche #foto: #replica - GuitarDaniele : RT @GuitarDaniele: Mi fido di te @MarroneEmma ????????Emma Marrone - GuitarDaniele : Mi fido di te @MarroneEmma ????????Emma Marrone - GuitarDaniele : RT @GuitarDaniele: Quando ti svegli ed hai questo davanti a te @MarroneEmma ????????Emma Marrone -