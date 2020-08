DS 7 Crossback, comfort per viaggi in totale serenità (Di mercoledì 5 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – DS 7 Crossback inserisce il brand DS in una dinamica nuova, alzando decisamente gli standard di comfort e tecnologia. L’abitacolo è studiato con grande cura del dettaglio e comfort: gli interni dell’auto sono stati allestiti come un salotto, secondo tutti i principi di spazio, benessere, senso pratico, insonorizzazione e connettività. I sedili sono imbottiti con spugne poliuretaniche ad alta densità, che filtrano meglio le asperità del fondo stradale e non si deformano nel tempo. La funzione massaggio, per i modelli che la prevedono, è stata modificata dal punto di vista tecnico, e prevede ora delle “sacche” d’aria programmabili a intensità variabile. DS 7 Crossback propone di serie degli schienali posteriori reclinabili ... Leggi su ildenaro

