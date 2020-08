Donna va solo con i fantasmi: adesso vuole un figlio con loro (Di mercoledì 5 agosto 2020) A quanto pare Ghost non è solo un film. La celebre pellicola, che aveva come protagonisti Patrick Swayze e Demi Moore, sembra aver ispirato la vicenda che riguarda una Donna inglese. Amethyst Realm, questo è il nome della diretta interessata, ha dichiarato di aver smesso definitivamente di avere relazioni con gli uomini da 11 anni. Fin qui, nonostante la categorica decisione, nulla di strano. Tuttavia, la Donna ha deciso di rinunciare agli esseri umani, per dedicarsi a qualcosa di più…sovrannaturale. La Realm ha infatti scelto di avere rapporti con i fantasmi. Come se ciò non fosse sufficiente, ha ammesso di volere un figlio con loro. Preferisce fidanzati fantasmi, ora vuole un ... Leggi su velvetgossip

