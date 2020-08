Documenti falsi dietro compenso, ecco la truffa della sanatoria Bellanova (Di mercoledì 5 agosto 2020) dietro la regolarizzazione dei migranti spinta dal Ministro dell’Agricoltura Teresa Bellanova si sta creando un business di Documenti falsi rilasciati a suon di soldi che gli stessi immigrati devono sborsare. Ricordiamo tutti le parole piene di commozione del Ministro dell’Agricoltura Teresa Bellanova in seguito alla decisione del premier Giuseppe Conte d’inserire nel Decreto rilancio anche … L'articolo proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

DZuco31 : RT @ilgiornale: Regolarizzazione di immigrati ottenuta a suon di soldi. La denuncia di Fratelli d'Italia: 'Così il governo è complice di ch… - MariMario1 : RT @ilgiornale: Regolarizzazione di immigrati ottenuta a suon di soldi. La denuncia di Fratelli d'Italia: 'Così il governo è complice di ch… - SBrannetti : RT @ilgiornale: Regolarizzazione di immigrati ottenuta a suon di soldi. La denuncia di Fratelli d'Italia: 'Così il governo è complice di ch… - DonQuichotte95 : RT @piergiuseppe36: La sanatoria truffa di Bellanova: “Documenti falsi e retrodatati per essere messi in regola”. Come funziona l’imbroglio… - sabribri1977 : RT @ilgiornale: Regolarizzazione di immigrati ottenuta a suon di soldi. La denuncia di Fratelli d'Italia: 'Così il governo è complice di ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Documenti falsi Vuole finanziamento con documenti falsi 31enne in manette Il Giornale di Vicenza Monza, la patente in foto è sospetta e in caserma la conferma che è falsa: denuncia e multa di 5.110 euro

Lo hanno confermato le verifiche cui è stato sottoposto il documento, che alla fine è stato sottoposto a sequestro penale per il successivo inoltro all’ufficio falsi documentali della polizia locale ...

La denuncia di un fotomodello uiguro dal centro detenzione in Cina: "Non voglio morire qui"

Ma sempre sotto falso nome. Ha dovuto per anni occultare la propria identità ... E si aggiunge quindi a tutto quel materiale che documenta la lotta della Cina contro quelle che Pechino definisce le ...

Lo hanno confermato le verifiche cui è stato sottoposto il documento, che alla fine è stato sottoposto a sequestro penale per il successivo inoltro all’ufficio falsi documentali della polizia locale ...Ma sempre sotto falso nome. Ha dovuto per anni occultare la propria identità ... E si aggiunge quindi a tutto quel materiale che documenta la lotta della Cina contro quelle che Pechino definisce le ...