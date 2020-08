Daydreamer, Can Yaman debutta sul grande schermo con Ferzan Ozpetek? (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il celebre regista Ferzan Ozpetek potrebbe volere Can Yaman nel cast del suo prossimo film, dopo la performance dell’attore in Daydreamer. Leggi su comingsoon

