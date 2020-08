Dalla Spagna: Casemiro non vuole parlare di rinnovo (Di mercoledì 5 agosto 2020) L’edizione odierna del giornale spagnolo As ha riportato alcune dichiarazioni Sul rinnovo del centrocampista del Real Madrid, Casemiro. ”Il rinnovo? Non è il momento di parlarne, pensiamo alla Champions”. Casemiro è uno dei giocatori più utilizzati dal tecnico Zidane, il suo contratto scade nel 2023 e al momento non sembra essere la sua priorità. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

TUTTOJUVE_COM : Dalla Spagna - United, salta Coman? Il piano B è un ex Juve - stefano_freedom : RT @francescatotolo: Povera @Monicanpl di @SkyTG24, niente caffè prima della diretta dalla #Spagna. Si stava meglio a bordo della nave di @… - massimosab : RT @francescatotolo: Povera @Monicanpl di @SkyTG24, niente caffè prima della diretta dalla #Spagna. Si stava meglio a bordo della nave di @… - zazoomblog : Marc Marquez dalla Spagna: rientro ipotizzabile a Misano a metà settembre - #Marquez #dalla #Spagna: #rientro - Annaelegalita : RT @francescatotolo: Povera @Monicanpl di @SkyTG24, niente caffè prima della diretta dalla #Spagna. Si stava meglio a bordo della nave di @… -