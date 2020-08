Curling, azzurri in Trentino per il primo raduno stagionale (Di mercoledì 5 agosto 2020) primo raduno stagionale per le Nazionali italiane di Curling. A Cembra, in Trentino, quest’oggi gli azzurri si sono ritrovati per il primo periodo di preparazione di quasi due settimane che terminerà il prossimo 16 agosto. Il direttore tecnico azzurro, il danese Ulrik Schmidt, abbraccerà nuovamente gli atleti senior e junior per avviare la programmazione dei prossimi mesi: oggi e domani previste delle giornate dei test fisici, poi dal 7 al via gli allenamenti al PalaCurling Cembra. “Per noi è importante riprendere presto sul ghiaccio perché il Curling sta diventando sempre più uno sport che vive durante l’intero anno – ha spiegato Schmidt – e anticipare di un mese la ... Leggi su sportface

Come tutti i compleanni anche quello del curling azzurro ha una data precisa. Ed è riconducibile all’evento per eccellenza: il debutto internazionale sul prestigioso palcoscenico delle Olimpiadi inver ...

