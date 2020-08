Costa Azzurra, vasto incendio ad ovest di Marsiglia. Evacuate 2.700 persone (Di mercoledì 5 agosto 2020) , più di mille vigili del fuoco al lavoro per domare le fiamme. Paura in Costa Azzurra per un vasto incendio divampato a ovest di Marsiglia. Le fiamme hanno divorato più di mille ettari di terreno e i vigili del fuoco hanno lavorato dalla notte del 4 agosto per provare a delimitare il perimetro del rogo. Costa Azzurra, incendio ad ovest di Marsiglia. Evacuate 2.700 persone Sono 2.700 circa le persone Evacuate nel corso della notte a causa del vaso incendio che ha interessato la Costa Azzurra nella zona ad ovest di Marsiglia. Sul ... Leggi su newsmondo

