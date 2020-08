Coronavirus, lo studio sulle scuole: rischio di contagi molto basso con test e tracciamento (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il rischio di trasmissione di Covid-19 in scuole e asili è molto basso, se è attivo un sistema stringente di test e tracciamento dei contatti. E’ quanto emerge da uno studio pubblicato su ‘The Lancet Child & Adolescent Health’, condotto esaminando dati reali raccolti da gennaio ad aprile sulla diffusione di Covid-19 in 25 scuole e asili nido nel Nuovo Galles del Sud, in Australia. Lo studio rileva che il rischio per bambini e personale in questi contesti educativi è molto basso se sono in atto test e tracciamento dei contatti. Sebbene 27 fra bambini o insegnanti siano andati a scuola o ... Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus studio Coronavirus, uno studio inglese pubblica i dati europei sulla pandemia. Italia inclusa Il Fatto Quotidiano BionTech, fase 1 candidato vaccino Coronavirus in Cina su prime 72 persone

Covid, al via negli Usa maxi studio su anticorpi monoclonali

Si inizierà studiando l'anticorpo monoclonale sperimentale LY-CoV555, identificato in un campione di sangue di un paziente guarito da Covid-19 recuperato. L'anticorpo LY-CoV555 è stato scoperto ...

