Contratti, Confindustria “Inutile evocare sciopero generale” (Di mercoledì 5 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Come abbiamo spiegato in un documento inviato al governo due settimane fa, se l'esecutivo intende ancora protrarre il divieto dei licenziamenti, il costo per lo Stato sarà pesante. Come correttamente osservato dall'Ocse e da numerosi economisti, il divieto per legge assunto in Italia – unico tra i grandi paesi avanzati – non ha più ragione di essere ora che bisogna progettare la ripresa. Esso infatti impedisce ristrutturazioni d'impresa, investimenti e di conseguenza nuova occupazione. Pietrifica l'intera economia allo stato del lockdown”. Così Confindustria in una nota. “In assenza della libertà di ristrutturazioni, è ovvio che lo Stato dovrà continuare nel suo pieno sostegno a occupati e imprese com'erano prima della crisi e sarebbero del tutto inaccettabili misure che ... Leggi su liberoquotidiano

nestquotidiano : Contratti, Confindustria “Inutile evocare sciopero generale” - ettore_agostino : @fattoquotidiano @marcotravaglio Solito Paese di furbi.Cosa ne pensa il nuovo presidente di Confindustria, invece d… - DiDimiero : RT @Regione_Abruzzo: Thales Alenia Space: da oggi all'Aquila, al #lavoro dieci addetti ex Intecs. Nuovi contratti in arrivo - Regione_Abruzzo : Thales Alenia Space: da oggi all'Aquila, al #lavoro dieci addetti ex Intecs. Nuovi contratti in arrivo… - ReP_Legal_News : #Confindustria #Moda, insieme allo studio legale R&P Legal e Beijing DHH Law Firm, ha presentato la nuova pubblicaz… -