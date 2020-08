Bper rivede target al 2021, con filiali Ubi utile a 375 mln (Di mercoledì 5 agosto 2020) Roma, 5 ago. – (Adnkronos) – Alla luce della “situazione di prolungata emergenza sanitaria e del conseguente rilevante mutamento del contesto macroeconomico” Bper aggiorna i target finanziari del Piano Industriale 2019-21, “pur confermandone la validità nelle sue linee guida strategiche e progettuali”. Lo si legge nella nota diffusa dopo la riunione del Cda in cui “viene confermata la validità delle azioni strategiche previste nel Piano industriale” ma si “stima che l’utile netto consolidato possa risultare pari a circa 235 milioni nel 2021” contro i 450 milioni stimati a inizio Piano. Ma sommando il contributo delle filiali di Ubi che Bper rileverà da Intesa, la stima per la Combined Entity ... Leggi su calcioweb.eu

Milano, 5 ago. (askanews) - In considerazione del mutato scenario macroeconomico e tenendo conto dei suoi "punti di forza strutturali" il Gruppo Bper ha rivisto i target economico-finanziari del Piano ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 05 ago - Bper ha sottoscritto un nuovo accordo integrativo con Intesa Sanpaolo per definire il prezzo a cui acquistera' 532 filiali in seguito al successo dell ...