Boomdabash con Amoroso non hanno rivali: “Karaoke” si conferma campione di Ferragosto (video) (Di mercoledì 5 agosto 2020) Alla fine dell’estate manca ancora più di un mese e mezzo ma la corsa al tormentone ha già i suoi campioni di Ferragosto: i Boomdabash con Alessandra Amoroso. Il loro Karaoke al momento ha pochi rivali nell’airplay, dove è stabile in prima posizione da tre settimane in ogni tipo di classifica, dalle vendite agli streaming, ai passaggi radiofonici. La band salentina sembra ormai aver affinato la “ricetta” per la perfetta hit estiva, dopo aver piazzato già l’anno scorso in altissima rotazione il Mambo Salentino. “Karaoke” Quest’anno il segreto forse, oltre che nel ritmo trascinante reggae-pop che caratterizza la produzione della band, sta proprio in un testo che incarna il sentire di molti in questa estate 2020: la rinascita dopo il lockdown, la ... Leggi su secoloditalia

