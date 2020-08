«Basta vigneti, vogliamo il parco» (Di mercoledì 5 agosto 2020) «No a nuovi vigneti, sì a un parco di proprietà dei cittadini». Questa in sintesi è la proposta che l’Associazione Il Carpino di Verona ha rivolto a coloro che hanno a cuore la tutela di un’area di 38 ettari situata all’interno di una Zona Speciale di Conservazione Val Galina e vajo Borago ricca di boschi, siepi, prati e muretti a secco al confine tra il Comune di Negrar e quello di Verona finita all’asta. L’ultima di fine febbraio è stata … Continua L'articolo «Basta vigneti, vogliamo il parco» proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Ultime Notizie dalla rete : Basta vigneti Noccioleto attaccato da cinghiali e caprioli: «Basta, bisogna trovare una soluzione La Nuova Provincia - Asti I migliori vigneti del mondo premiati dai World’s Best Vineyards Awards 2020

I vigneti e i territori che li ospitano diventano una destinazione turistica: è un trend che in Italia conosciamo benissimo. Basti pensare alle Langhe, o alle colline del Chianti, ma anche a regioni c ...

In Toscana 142 vigneti finiscono all'asta, 100 milioni il valore totale

Passione e sacrifici a volte non bastano. In Toscana nel 2019 decine d’imprenditori hanno perso i loro vigneti, finiti all’asta giudiziaria per fallimento o pignoramenti. Troppe le difficoltà economic ...

