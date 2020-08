Alena Seredova svuota la macchina allagata con una tazza (Di mercoledì 5 agosto 2020) Alena Seredova è stata colta di sorpresa da un temporale, e la sua macchina cabrio si è allagata, ma non per questo la modella l’ha presa con filosofia, e si è fatta riprendere mentre svuotava l’auto aiutandosi con una tazza. “Che bello avere una cabrio!” ha esclamato tra le risate, cercando di togliere più acqua possibile facendosi aiutare dal compagno Alessandro Nasi. La Seredova si sta godendo l’estate a Forte dei Marmi con Nasi, i figli David Louis e Thomas Lee e la piccola Vivienne Charlotte, e il compagno. Nessuno ha tenuto conto dell’allerta meteo, e la bomba d’acqua li ha colpiti in pieno. La cabrio in giardino ne ha fatto le spese: sedili fradici, contenitori da svuotare, ... Leggi su people24.myblog

infoitcultura : Alena Seredova, piccola disavventura per lei: “Bello avere la cabrio” - infoitcultura : Disavventura per Alena Seredova: l'auto è allagata - infoitcultura : Alena Seredova svuota l’auto allagata dal temporale con una tazza: “Bello avere la cabrio” - infoitcultura : Alena Seredova auto allagata con la pioggia ecco come la svuota - infoitcultura : Alena Seredova, auto allagata per il temporale: lei la svuota con la tazza -

Ultime Notizie dalla rete : Alena Seredova Alena Seredova, incidente con l'auto: le immagini fanno il giro del web -... LettoQuotidiano Alena Seredova, incidente con l’auto: le immagini fanno il giro del web – FOTO

Il tempo per Alena Seredova sembra non passare mai. Alla soglia dei suoi 41 anni è una delle donne straniere più apprezzate e seguite del Bel Paese. Sui social è una vera star e il suo account ufficia ...

La Seredova si confessa: "Il mio ex marito? Che ci posso fare"

Quando Alena Seredova ha scoperto il tradimento del suo ex marito Gigi Buffon con Ilaria D’Amico, non ha fatto annunci clamorosi né ha gridato a mezzo stampa il suo dolore e la sua rabbia. La modella, ...

Il tempo per Alena Seredova sembra non passare mai. Alla soglia dei suoi 41 anni è una delle donne straniere più apprezzate e seguite del Bel Paese. Sui social è una vera star e il suo account ufficia ...Quando Alena Seredova ha scoperto il tradimento del suo ex marito Gigi Buffon con Ilaria D’Amico, non ha fatto annunci clamorosi né ha gridato a mezzo stampa il suo dolore e la sua rabbia. La modella, ...