Agente Cia, "non è un incidente". Apocalisse a Beirut, l'ultimo terrificante sviluppo (Di mercoledì 5 agosto 2020) “Era chiaramente un esplosivo militare. Non era fertilizzante, come nitrato di ammonio. Ne sono abbastanza sicuro”. Così Robert Baer, ex Agente della Cia con grande esperienza in Medio Oriente, si è espresso sulla tremenda esplosione che ha raso al suolo la zona portuale di Beirut. La versione ufficiale del premier Hassan Diab è che la catastrofe è stata causata dall'esplosione di 2.750 tonnellate di ammonio, ma l'ex Agente della Cia ritiene che ci fossero anche munizioni militari e cariche esplosive: forse si trattava di un deposito di armamenti. “ Sembra un incidente - ha aggiunto alla Cnn - ma ho lavorato in Libano per anni e nessuno vuole ammettere che tenevano esplosivi militari nel porto”. Anche Donald Trump ... Leggi su liberoquotidiano

Adnkronos : Esplosioni #Beirut, ex agente Cia: 'Non è solo nitrato di ammonio' - BinaryOptionEU : Esplosioni #Beirut, ex agente Cia: 'Non è solo nitrato di ammonio' - gobbetti741 : RT @Libero_official: 'Ho lavorato in #Libano per anni e nessuno vuole ammettere che tenevano esplosivi militari nel porto'. L'agente della… - juanne78 : RT @Libero_official: 'Ho lavorato in #Libano per anni e nessuno vuole ammettere che tenevano esplosivi militari nel porto'. L'agente della… - Libero_official : 'Ho lavorato in #Libano per anni e nessuno vuole ammettere che tenevano esplosivi militari nel porto'. L'agente del… -

Ultime Notizie dalla rete : Agente Cia Esplosioni Beirut, ex agente Cia: "Non è solo nitrato di ammonio" Adnkronos Esplosioni a Beirut, incidente o attentato? Per Trump «sembra attacco». Ex Cia: esplosivo militare

Ex Cia: «Palla di fuoco? E' esplosivo militare» Non è convinto che il nitrato di ammonio sia l'unico responsabile delle potenti esplosioni che hanno devastato Beirut un ex agente della Cia con grande ...

Esplosioni Beirut, ex agente Cia: "Non è solo nitrato di ammonio"

Non è convinto che il nitrato di ammonio sia l'unico responsabile delle potenti esplosioni che hanno devastato Beirut un ex agente della Cia con grande esperienza in Medio Oriente. Secondo Robert Baer ...

Ex Cia: «Palla di fuoco? E' esplosivo militare» Non è convinto che il nitrato di ammonio sia l'unico responsabile delle potenti esplosioni che hanno devastato Beirut un ex agente della Cia con grande ...Non è convinto che il nitrato di ammonio sia l'unico responsabile delle potenti esplosioni che hanno devastato Beirut un ex agente della Cia con grande esperienza in Medio Oriente. Secondo Robert Baer ...