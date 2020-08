‘Vuoto a rendere’, un diario della fede nel tempo sospeso dalla pandemia (Di martedì 4 agosto 2020) “Diciamolo: ci voleva lo spavento del virus per riaccendere la scintilla della religiosità in un mondo secolarizzato e scristianizzato”. Ne è convinto Enzo Romeo, caporedattore e vaticanista del Tg2, che nel suo ultimo libro intitolato Vuoto a credere (Ancora) ripercorre quello che lui stesso definisce un “diario del tempo sospeso”. Un volume che vuole fotografare, perché se ne abbia memoria in futuro, la fede, la Chiesa e Papa Francesco al tempo della pandemia. Per questo Romeo annota tutto ciò che Bergoglio ha fatto e detto dal 26 gennaio, nell’Angelus domenicale in piazza San Pietro dove per la prima volta parlò del coronavirus, al 3 maggio, ultimo giorno della ... Leggi su ilfattoquotidiano

