Uomini e donne, nuova conquista per Nicola Vivarelli: Gemma tradita fuori dal programma (Di martedì 4 agosto 2020) Negli ultimi giorni sono molte le segnalazioni su Nicola Vivarelli. Il cavaliere e corteggiatore di Uomini e donne ha fatto perdere la testa a tutti e dal web spunta in continuazione il suo nome. Dopo l’indiscrezione di Deianera Marzano ecco che un altro blogger ha lanciato un nuovo scoop. Secondo alcuni rumors Sirius, si sarebbe stufato di aspettare ormai da mesi Gemma Galgani, decidendo così di cedere alle tentazioni di altre donne. Durante le scorse settimane però, Nicola aveva affermato al magazine di Uomini e donne si voler restare lontano dalle tentazioni proprio per rimanere fedele alla sua dama. Cosa è cambiato allora nel corso di questi ultimi giorni? Addio definitivo tra Gemma e ... Leggi su kontrokultura

