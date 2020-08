Un arresto e due denuncia in Puglia: braccianti pagati 4 euro l’ora (Di martedì 4 agosto 2020) In Puglia, due denuncie, un arresto ed una sanzione di 31.320 euro per sfruttamento del lavoro. A denunciare due uomini: un 49enne e un 55enne. È stato un uomo di 60 anni, originario del Burkina Faso, ad essere arrestato con l’accusa di intermediazione illecita di lavoro dai carabinieri del Comando Provinciale di Bari e del … L'articolo Un arresto e due denuncia in Puglia: braccianti pagati 4 euro l’ora proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

ilpost : I video sono stati registrati dalle telecamere indossate da due degli agenti coinvolti nell’arresto, le cosiddette… - wam_the : Serino, mezzo kg di hashish e 750 gr di marijuana: un arresto e due denunce - Ilsolofrano : Controlli #antidroga dei #carabinieri , un arresto e due denunce tra #Solofra e #Serino - sfiorata82 : RT @RollingStoneita: Sono usciti due nuovi video dell’arresto e dell’omicidio di George Floyd #4agosto - LatinaQTW : nieri di Fondi questa mattina. I militari hanno sorpreso un giovane, di 27 anni, subito dopo aver ceduto una dose d -

Ultime Notizie dalla rete : arresto due Siracusa, operazione San Paolo. Chiuso il cerchio: arrestati anche i due irreperibili Siracusa News Ponti Rossi, tentano di investire agenti ai Ponti Rossi: fermati tre scassinatori

Lunedì sera nel corso di un’attività di controllo in via Ponti Rossi, i «falchi» della Squadra Mobile di Napoli hanno notato due uomini ... sono stati arrestati per tentato omicidio, tentata ...

Gli viene chiesto di indossare la mascherina in un negozio e spara al commesso (VIDEO)

Le forze dell’ordine, infatti, avevano ottenuto un mandato di arresto per tentato omicidio in seguito a quanto ... il 35enne si è arrabbiato e ha lasciato il negozio senza pagare i due sigari che ...

Lunedì sera nel corso di un’attività di controllo in via Ponti Rossi, i «falchi» della Squadra Mobile di Napoli hanno notato due uomini ... sono stati arrestati per tentato omicidio, tentata ...Le forze dell’ordine, infatti, avevano ottenuto un mandato di arresto per tentato omicidio in seguito a quanto ... il 35enne si è arrabbiato e ha lasciato il negozio senza pagare i due sigari che ...