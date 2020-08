“Ti dedico il mio silenzio”, Giulia De Lellis ha chiuso con Andrea Damante? Il post “sospetto” (Di martedì 4 agosto 2020) Cosa sta succedendo tra Giulia De Lellis e Andrea Damante? Lei gli “dedica il suo silenzio” e posta la canzone di Ultimo. L’influencer sta facendo insospettire gli estimatori anche per via della sua lontananza dai social, tirando in ballo alcune scuse (vedi il piccolo Tommy che le ha “mangiucchiato” i caricabatterie dell’iPhone). “Ti dedico il... L'articolo “Ti dedico il mio silenzio”, Giulia De Lellis ha chiuso con Andrea Damante? Il post “sospetto” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

margher30603195 : Il silenzio è bellissimo e perfetto, come dire ti dedico tutto me stesso ciò che di più intimo mi appartiene #damellis - LaviniaVentanni : Io ti dedico il silenzio tanto non comprendi le parole Questa sera provo a farlo Questa sera io ti chiamo E tanto t… - naiemzzu : RT @_happinessmnicx: Niccolò Il pianoforte Il tramonto Ti dedico il silenzio E ho detto tutto. - Giulia040302 : RT @_happinessmnicx: Niccolò Il pianoforte Il tramonto Ti dedico il silenzio E ho detto tutto. - AndreaNails2000 : RT @_happinessmnicx: Niccolò Il pianoforte Il tramonto Ti dedico il silenzio E ho detto tutto. -

