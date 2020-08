«The Umbrella Academy», l'allenamento di Tom Hopper per guadagnare 10 chili di muscoli (Di martedì 4 agosto 2020) Nella serie tv The Umbrella Academy ogni personaggio ha un potere diverso, Emmy Raver-Lampman (Allison), detta la Voce, può indurre chi l’ascolta a commettere qualsiasi azione venga da lei ordinata, Robert Sheehan (Klaus) è in grado di parlare con i morti, Aidan Gallagher (Numero Cinque) viaggia nel tempo, Ellen Page (Vanye) può portare l'apocalisse e infine, Tom Hopper (Luther) con la possenza del suo fisico ha la forza di 10 uomini. Nello stesso giorno del 1989, secondo il racconto di The Umbrella Academy, per un misterioso motivo nascono quarantatré neonati in svariate parti del mondo da donne che fino al giorno prima non avevano mostrato segni di gravidanza. Sette vengono adottati da Sir Reginald Hargreeves e uno di loro, Luther, a causa di un esperimento finito male è costretto a nascondersi ... Leggi su gqitalia

