Scuola, niente prova febbre e gruppi stabili: ecco come torna a scuola la fascia 0-6 (Di martedì 4 agosto 2020) ROMA – No alla misurazione della febbre al momento dell’ingresso a scuola (dove il bambino potrà essere accompagnato da un solo genitore), niente mascherine, diversa disposizione degli arredi, incentivo a utilizzare gli spazi esterni, igiene personale integrata nella routine della giornata e identificazione di gruppi stabili e circoscritti, per facilitare il tracciamento dei contatti in caso di casi di Coronavirus. Sono queste le principali indicazioni organizzative previste per il rientro a scuola nella fascia d’età 0- anni. Leggi su dire

