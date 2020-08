Rockstar dona il 5% delle entrate dagli acquisti in-game a organizzazioni benefiche in lotta contro il Coronavirus (Di martedì 4 agosto 2020) Rockstar games ha donato il 5% delle entrate guadagnate dagli acquisti in-game in GTA Online e Red Dead Online ad aprile e maggio a varie organizzazioni benefiche in tutto il mondo.La notizia arriva dall'account Twitter di Rockstar games, dove la società ha pubblicato una dichiarazione sulle sue recenti donazioni. "La community di Rockstar games è fantastica", recita la dichiarazione ufficiale. "Di recente ci siamo impegnati a donare il 5% delle nostre entrate dagli acquisti in GTA Online e Red Dead Online ad aprile e maggio per aiutare le ... Leggi su eurogamer

Rockstar dona parte dei ricavi di GTA Online e Red Dead Online per combattere il Covid-19

