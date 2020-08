Risalgono contagi Covid, 190 in un giorno. 5 i morti (Di martedì 4 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 04 AGO - Risalgono i contagi per coronavirus in Italia: secondo i dati del ministero della Salute nelle ultime 24 ore si sono registrati 190 nuovi casi, ieri erano 159,, per un totale di ... Leggi su corrieredellosport

Agenzia_Ansa : Risalgono i contagi per coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore si sono registrati 190 nuovi casi (ieri erano 15… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus Il ministero della Salute aggiorna i dati: i nuovi contagi sono 212 e 11 le vittime #ANSA - Agenzia_Ansa : Risalgono contagi e morti, annullata Notte della Taranta #Coronavirus #ANSA - fisco24_info : Risalgono contagi Covid, 190 in un giorno. 5 i morti: Valle d'Aosta, Molise e Basilicata senza nuovi casi - iconanews : Risalgono contagi Covid, 190 in un giorno. 5 i morti -