Ribellione dei migranti a Udine, Protezione civile nel caos (Di martedì 4 agosto 2020) Il responsabile della Protezione civile di Grado, Giuliano Felluga, ha proposto soluzioni decisamente estreme per i migranti che si sono ribellati alla quarantena. Matteo Salvini non siede più al Viminale, non può più 2dettare legge” in fatto di immigrazione. Eppure, da giorni, sentiamo toni decisamente forti sulla questione. Il primo a uscire con la … L'articolo proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

infoitinterno : Ribellione dei migranti? Il capo della protezione civile di Grado: 'Squadroni della morte e forni crematori' - messveneto : Ribellione dei migranti? Il capo della protezione civile di Grado: 'Squadroni della morte e forni crematori' - messveneto : Udine, la ribellione dei migranti. E il Comune proroga la zona rossa fino a Ferragosto - IlSignorGaetano : @riccardogguerra @TgLa7 E certo che se ci bombardano delle loro stronzate, chiaramente quelli che tramano da sempre… - fildelmonte : RT @CulturaIdentita: Pronti per la III edizione del nostro Festival? Ci vediamo il 4 e 5 agosto ad Anagni, città del famoso “schiaffo” dove… -

Ultime Notizie dalla rete : Ribellione dei Ribellione dei migranti? Il capo della protezione civile di Grado: "Squadroni della morte e forni crematori" Il Messaggero Veneto Ribellione dei migranti? Il capo della protezione civile di Grado: "Squadroni della morte e forni crematori"

In un post su Facebook Giuliano Felluga indica la sua soluzione per sedare la protesta degli immigrati a Udine e si prende una raffica di reprimende. Poi cancella tutta e pubblica un post di scuse GRA ...

La resa dei conti nel M5S: "Avete tradito le aspettative"

Come riportato da Il Tempo, è in corso una vera e propria ribellione contro i direttivi dei gruppi a Montecitorio e Palazzo Madama, che sarebbero stati colpevoli di aver fatto uscire sconfitto il M5S ...

In un post su Facebook Giuliano Felluga indica la sua soluzione per sedare la protesta degli immigrati a Udine e si prende una raffica di reprimende. Poi cancella tutta e pubblica un post di scuse GRA ...Come riportato da Il Tempo, è in corso una vera e propria ribellione contro i direttivi dei gruppi a Montecitorio e Palazzo Madama, che sarebbero stati colpevoli di aver fatto uscire sconfitto il M5S ...