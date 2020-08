Repubblica: se Sarri non passa col Lione, la Juve è pronta a sostituirlo (Di martedì 4 agosto 2020) Scotta, la panchina di Maurizio Sarri, specialmente se non dovesse passare il turno con il Lione. Stando a quanto riporta Repubblica, la Juventus sarebbe pronta a sostituirlo in caso di esito negativo. Alla prima che non vincerà, e si comincia venerdì con il Lione, rischia seriamente di perdere il posto, nonostante uno scudetto vinto tra mille difficoltà. Al netto delle suggestioni su Conte, che resta bannato dal veto degli Agnelli, la scelta sarebbe caduta su Simone Inzaghi, attorno al cui nome la Juve ronza da almeno un paio di anni. Inzaghi piace per il modo di porsi, quello che genericamente si può chiamare stile. L'articolo Repubblica: se Sarri non passa ... Leggi su ilnapolista

