Problemi League of Legends il 4 agosto: down del gioco? (Di martedì 4 agosto 2020) Purtroppo per tanti gamers si stanno verificando dei Problemi League of Legends in questo primo pomeriggio del 4 agosto. Il titolo di gioco non funziona a dovere, anzi potremmo dire che è protagonista di un vero e proprio down. Nessun aggiornamento in corso per il titolo di Riot Games, almeno non programmato per la giornata odierna e che giustifichi malfunzionamenti più o meno diffusi (piuttosto ce ne sarà uno nella giornata di domani 5 agosto). Piuttosto i giocatori non riescono a condurre una sessione di gioco come al solito e neanche hanno ricevuto alcuna spiegazione relativa alle anomalie. Il servizio downdetector mette in luce segnalazioni di Problemi League of ... Leggi su optimagazine

Lorenzo Insigne resta in dubbio per la partita contro il Barcellona degli ottavi di ritorno di Champions League. Gli esami, a cui il capitano si è sottoposto nel primo pomeriggio, non hanno regalato n ...

Justice League, Ray Fisher ancora contro Joss Whedon: 'Non cederò'

La bufera scatenata da Ray Fisher non sembra doversi placare a breve: l'attore non è intenzionato a fare alcun passo indietro relativamente alle pesanti accuse mosse a Joss Whedon per il comportamento ...

