"Pestato perché nero, mi ha difeso un bimbo" (Di martedì 4 agosto 2020) Maremma, giovane senegalese insultato e picchiato da due uomini in spiaggia: "Il figlio di uno dei due ha cercato di portare via il padre" Leggi su quotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Pestato perché

di Luca Mantiglioni Insultato e picchiato per il colore della sua pelle e perché, secondo i suoi aggressori, non avrebbe dovuto stendere l’asciugamano sotto lo stesso gazebo che stavano occupando loro ...Due persone sono state fermate perché accusate di aver massacrato a botte fino a ucciderlo Luciano Amoretti, 76 anni, ex gioielliere pregiudicato residente a Sanremo (Imperia). I due sono residenti a ...