Per il compleanno di Meghan Markle un party tra tamponi e star in California: sarà “low profile” (Di martedì 4 agosto 2020) Oggi 4 agosto 2020, Meghan Markle festeggia il suo 39esimo compleanno. 39 le candeline da spegnere sulla torta e un compleanno dal sapore sicuramente diverso rispetto agli ultimi. Niente protocollo, niente etichetta, niente regole per la festa che Meghan ha deciso di organizzare per il suo compleanno, stando alle indiscrezioni riportate da Media americani e inglesi. Ma è vero che il mondo vive un periodo molto complesso per cui questo compleanno potrebbe non essere quello che la Markle si aspettava, a causa del coronavirus. Nonostante la pandemia, secondo quanto riferisce il Daily Mail, la Markle avrebbe deciso di organizzare lo stesso un party in California, per recuperare rispetto agli ultimi ... Leggi su ultimenotizieflash

