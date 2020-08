Passeggiata alle cave di Diaspro (Di martedì 4 agosto 2020) "Per la via del Diaspro": è questo il nome dell'evento organizzato dalla Pro Loco di Barga. Sabato 15 agosto si terrà la prima edizione della Passeggiata lungo i sentieri, nei dintorni di Barga, che ... Leggi su lagazzettadelserchio

Ultime Notizie dalla rete : Passeggiata alle A Santo Stefano Belbo, una passeggiata per inaugurare i percorsi pavesiani TargatoCn.it Grande successo per il primo incontro di “Calici nel Bosco” con la Cantina Funaro

Quello delle escursioni in mezzo alla Natura per molti rappresenta un mondo riservato solo a coloro i quali con le scarpe da trekking e lo zaino in spalla sembrano esserci nati. In realtà, anche i più ...

A Padova la passeggiata culturale "Prato della Valle al calar del sole"

Passeggiata culturale alla scoperta di una delle più belle piazze di Padova. Al tramonto Prato si svela con tutto il suo fascino tra palazzi, Isola Memmia e Basilica di S. Giustina. Noto come il "prat ...

