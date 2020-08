Parrucchiere e cliente senza mascherina, salone chiuso dalla polizia (Di martedì 4 agosto 2020) Era già stato sanzionato lo scorso maggio, ma un Parrucchiere di Montichiari non ha proprio voluto saperne di adeguarsi alle norme anti-Covid: nuovamente controllato dalla polizia locale lo scorso ... Leggi su bresciatoday

ZoccoloB : con calma arrivo anche io...presto parrucchiere!!!!! primi test andati benissimo???????? cliente soddisfatto - sisalvichideni : RT @LeonardoPanetta: Entro dal parrucchiere per consueto taglio pre-estivo. Un anno fa avrei dovuto prenotare una settimana prima. Oggi io… - sabri1271 : RT @LeonardoPanetta: Entro dal parrucchiere per consueto taglio pre-estivo. Un anno fa avrei dovuto prenotare una settimana prima. Oggi io… - elenaruggeri2 : RT @LeonardoPanetta: Entro dal parrucchiere per consueto taglio pre-estivo. Un anno fa avrei dovuto prenotare una settimana prima. Oggi io… - StefaniaVaselli : RT @LeonardoPanetta: Entro dal parrucchiere per consueto taglio pre-estivo. Un anno fa avrei dovuto prenotare una settimana prima. Oggi io… -

Ultime Notizie dalla rete : Parrucchiere cliente Parrucchiere e cliente senza mascherina, salone chiuso dalla polizia BresciaToday En Vogue, Ignazio Cormio: il parrucchiere ideale dove ogni donna può ritrovare il proprio stile

Lo sa bene Ignazio Cormio, titolare del parrucchiere En Vogue di Molfetta (BA), dove ogni giorno si adopera per aiutare le sue clienti a scegliere lo stile più adatto al proprio volto, assecondando ...

Sos parrucchieri a Caserta: col Covid sono aumentati abusivi

oppure dipendenti in cassa integrazione che arrotondano andando a casa delle clienti. E poi ci sono saloni e centri che sono aperti pur non avendo i requisiti richiesti dalla legge; e parrucchieri ...

Lo sa bene Ignazio Cormio, titolare del parrucchiere En Vogue di Molfetta (BA), dove ogni giorno si adopera per aiutare le sue clienti a scegliere lo stile più adatto al proprio volto, assecondando ...oppure dipendenti in cassa integrazione che arrotondano andando a casa delle clienti. E poi ci sono saloni e centri che sono aperti pur non avendo i requisiti richiesti dalla legge; e parrucchieri ...