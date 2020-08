Mercato Milan: contratto d'oro per Ibrahimovic (Di martedì 4 agosto 2020) Secondo la Gazzetta dello Sport, la società rossonera sarebbe pronta ad uno sforzo importante per convincere Re Zlatan a proseguire la sua avventura al Milan. Si parla di un contratto 'in stile ... Leggi su sport.virgilio

