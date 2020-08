Manila Nazzaro, pazzesca promozione a Mediaset? "Dopo Temptation Island..." (Di martedì 4 agosto 2020) Manila Nazzaro e Lorenzo amati da tutti. E adesso per loro potrebbe arrivare il Grande Fratello vip. La Rete li promuove. Anzi li vorrebbe in quel reality. E sembra che la voce sia arrivata anche ad Alfonso Signorini. L'ex miss Italia, Dopo Temptation Island, potrebbe essere una delle super concorrenti del reality Mediaset. Insomma, la più quotata al momento. Manila, speaker di Radio Zeta, ha conquistato tutti a Temptation dimostrando il suo lato più bello. Ma anche Lorenzo Amoruso, ex calciatore, è stato promosso a pieni voti. Il suo modo di fare, paziente e riflessivo, potrebbe essere la cifra: quello che serve ad un programma come il Gf vip. E se Signorini dovesse decidere per la coppia Manila- ... Leggi su liberoquotidiano

MarioManca : .@Manilanazzaro dopo #TemptationIsland: «Accettiamo la nostra fragilità» - VanityFairIt : Dalla relazione con Lorenzo Amoruso, con il quale sta cercando casa a Roma dopo «Temptation Island», ai consigli ad… - darveyfeels_ : RT @MarioManca: .@Manilanazzaro dopo #TemptationIsland: «Accettiamo la nostra fragilità» - ohitsGygy : RT @MarioManca: .@Manilanazzaro dopo #TemptationIsland: «Accettiamo la nostra fragilità» - zazoomblog : Gf Vip Manila Nazzaro concorrente? Il futuro in Tv con Lorenzo Amoruso - #Manila #Nazzaro #concorrente? #futuro -